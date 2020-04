Kopf-Kino: Online-Angebote gegen den Lagerkoller

Schach der Langeweile

Er heißt Buhmann, aber er ist genau das Gegenteil. Der internationale Schach-Großmeister Rainer Buhmann produziert bei sich zu Hause in Neusiedl am See Videos, in denen er zahlreiche Spiel-Anregungen und Kommentare bietet. Buhmann gilt auch als guter Pädagoge. KURIER-Leser können sich mit konkreten Fragen an ihn wenden. Und am Ende der Krise ist auch ein Simultan-Turnier geplant. Nicht via Computer, sondern von Angesicht zu Angesicht.

