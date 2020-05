Kinrgy: Das kann der neue Tanzkurs, der in den USA zum Kult wird

Kinrgy

Seit 2019 wird Kinrgy offiziell in den USA angeboten. Es ist eine von Promi Julianne Hough entwickelte Mischung aus Kurzchoreografie, Atemübungen und Meditation. Zu lauten Beats werden Erde, Luft, Feuer und Wasser angebetet/angetanzt. Mit Kinrgy sollen Körper und Geist positiv aktiviert werden. Durch leichte Schritt- und Bewegungsabfolgen für jedes Fitnesslevel geeignet

Soul Cycle

Fahrrad-Spinning im Fitnessstudio zu lauter Tanzmusik. Die Umgebung erinnert an einen dunklen Club mit Discokugeln und Neon-Lichtern. Auch mit Hanteln wird auf dem Rad trainiert. Entwickelt im Jahr 2006 in New York, weltweiter Boom 2017. Zielgruppe: Durchtrainierte 20- bis 40-Jährige

Zumba

Das Fitnesskonzept wurde in den 1990er-Jahren entwickelt. Es ist eine Kombination aus Aerobic und lateinamerikanischen Tänzen. Vor 15 Jahren begann der weltweite Siegeszug. Zumba-Kurse sind nach wie vor populär, auch, weil sie für jede Altersgruppe geeignet sind