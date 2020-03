Home-Workout im 30-Sekunden Rhythmus

Jumping Lungs - High Knees - Mountain Climbers

Diese Trainingseinheit treibt den Puls in die Höhe und ist ein hervorragendes Herz-Kreislauftraining für das Wohnzimmer. Besonders gut nach vielen Sitzungssessions mit den Kollegen via Skype, Zoom & Co. Die Übungen sind schnell auszuführen und jeweils 15 Sekunden zu wiederholen.

Mitmachen & Durchhalten!

Los geht´s