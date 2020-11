Ich vermisse meine Kollegen - was kann ich tun?

Denn oft werden die wesentlichen Dinge nicht in den Teamsitzungen, sondern irgendwo dazwischen – Stichwort Kaffeeküche, Small Talk im Aufzug – besprochen. Der persönliche Austausch stärkt die Beziehungsebene, welche wiederum die Zusammenarbeit vereinfacht, erklärt die Therapeutin. „Die Arbeit schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit, welches jetzt im Homeoffice weniger spürbar ist. Zu Hause fragt uns niemand, wie unser Wochenende war. “

Virtueller Kaffeeklatsch

Bei Zoom-Meetings könnte man daher etwas mehr Zeit für private Plaudereien einplanen, rät Altmann. „So bleibt man auf dem neuesten Stand und kann an bekannte Themen anknüpfen.“ Auch das Mittagessen oder die Kaffeepause in der Kantine kann ins Internet verlagert werden – oder eine virtuelle Happy Hour nach Feierabend. „Dabei sollte man vereinbaren, dass man nicht über konkrete Projekte spricht, sondern über Klatsch und Tratsch oder Privates. So kann man auch der Einsamkeit entgegenwirken und zumindest an manchen Tagen mit einer anderen Person anstatt alleine essen.“

Schon ein 15-minütiges-Telefongespräch kann jene emotionale Nähe, die durch die auferlegte Distanz verloren ging, wieder herstellen – vor allem dann, wenn man merkt, dass sich einzelne Kollegen durch die Situation überfordert oder verängstigt fühlen.

Auch wenn die Versuchung zum Scherzen mit befreundeten Kollegen groß ist: In den offiziellen digitalen Arbeitsgruppen sollte man immer bedenken, wer aller mitliest, sagt Altmann. Besser ist es, privatere Arbeitsgruppen für Informelles einzurichten. Nach Feierabend sollten dann auch die dienstlichen Kanäle ruhen. Denn Abschalten, so die Expertin, gehört auch im Homeoffice dazu.