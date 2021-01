Himmlische Lust: Der Sex und die Sternzeichen

Da war ich ein bisserl fassungslos, weil ich Astrologie zwar spannend finde, aber es nicht leiden kann, wenn Menschen in Schubladen gesteckt werden, obwohl man sie noch gar nicht kennt. Zumal mir schon der eine oder andere nicht fade Fisch untergekommen ist. Jemanden als „Sex-Gott“ oder „Sensibel, braucht Streicheleinheiten-Typ“ zu kategorisieren, nur weil da was im Quadrat zum Penis oder in Konjunktion mit den Brusthaaren im Zwilling steht: nein. Trotzdem werden wir mittels „Sex- und Liebeshoroskopen“ dazu verleitet, so zu denken, und wenn es nur ein bisserl ist. Dann heißt’s, Steinbock-Frauen kennen keine Tabus, lassen sich aber gerne ein bisserl fesseln, Löwe-Männer kommen brüllend, Widder rammeln oder Skorpion-Damen treiben es bevorzugt in der Reiter-Stellung.

Absurd? Leider nein: Alles schon irgendwo gelesen und sehr gewundert. Denn in Wirklichkeit definieren sich die Sexualität und die Lust aller Menschen durch so viel mehr – durch das individuelle Skript, die Biografie und Lebenserfahrung also, oder das aktuelle Befinden. Denn wenn der Stress-Knödel in Opposition zur Libido steht, hilft auch die allerärgste Mond-Mars-Venus-Ballung im leidenschaftlichen Skorpion genau nix.

Was bleibt? Zum Beispiel die Idee eines Sich-Einlassens. Auf den Menschen, der da ist, auf das, was kommt oder eben nicht. Danach kann man sich immer noch dezent nach den Geburtsdaten erkundigen (oder eben nicht) und auf den nächsten Vollmond-Sex warten. Der soll angeblich galaktisch-ultimativ sein. Apropos: Am 28. Jänner ist es wieder so weit, es auszuprobieren schadet ja nicht.