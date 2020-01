Helen Fisher: „Das Gehirn ist der beste Algorithmus“

Lassen Sie uns über die Liebesfähigkeit meiner Generation, der Millennials, sprechen. Sind Sie besorgt?

Darüber habe in meinem wissenschaftlichen Artikel „Slow Love – Courtship in the Digital Age“ geschrieben. Die Quintessenz ist: Ich bin wirklich beeindruckt von der jungen Generation, weil ihr so ehrgeizig und anspruchsvoll seid. Zuerst seid ihr nur Freunde, dann werdet ihr „Friends with Benefits“ (Freunde mit gewissen Vorzügen, Anm.). Dabei lernt ihr eine Menge über den anderen: nicht nur, wie er im Bett ist, sondern auch, ob er zuhören kann, welchen Humor er hat etc. Dann erst erzählt ihr der Familie davon und habt das offizielle erste Date. Ihr wollt alles über die Person wissen, bevor ihr in einer schlechten Ehe endet. Ihr habt eure One Night Stands, keine Frage, aber ihr seid sehr vorsichtig, wenn es um fixe Beziehungen geht.

Wird durch diese Ansprüche nicht alles komplizierter?

Wenn Sie „ Jane Austen“ gelesen haben, wissen Sie, dass eine Frau früher einen Mann heiraten musste, der die richtige Religion hatte, den richtigen sozialen Status, die richtige Bildung, und im besten Fall aus der Nachbarschaft kam. Als Anthropologin kann ich Ihnen sagen, dass eine junge Frau zur Zeit der Jäger und Sammler in ihrem Leben nicht mehr als neun Menschen überhaupt getroffen hat. Heute können wir aus einem viel größeren Biotop fischen. Es ist also komplizierter, weil es mehr Optionen gibt, und es ist unkomplizierter, weil es weniger Regeln gibt. Natürlich wird es immer schwierig sein, die richtige Person zu finden.