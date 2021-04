Handy als Lebenszeichen: Wie Jugendliche in Kontakt bleiben

Im Corona-Jahr stiegen die Plattformen Discord und Twitch in die Wertung auf. Statt gemeinsamem Abhängen versammelte man sich zur virtuellen Houseparty in der gleichnamigen App. Jax: „Wir haben am Anfang der Pandemie einen extremen Anstieg bemerkt, jeder hat es heruntergeladen.“ Aber die Teenager haben zunehmend genug vom Bildschirm, zeigt eine andere Safer-Internet-Umfrage: Fast jeder Dritte gab an, von den ständigen Nachrichten genervt zu sein, erzählt Jax.