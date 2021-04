Was Teenager denken: „Möchte die Freunde sehen“

„Man fällt einander ins Wort“

Raphi, 15. Ich telefoniere in letzter Zeit wieder öfter. Meist, weil ich den anderen Schulthemen erklären muss, aber mit manchen Personen führe ich teils stundenlange Gespräche über Gott und die Welt. Meistens nutze ich dafür WhatsApp. Videochats mache ich eigentlich nie, Teams nutze ich nur für die Schule, aber nicht privat. Was mich an Online-Kommunikation nervt, ist, dass man nicht so viel besprechen kann – schreiben dauert länger als sprechen. Aber beim Telefonieren fällt man einander oft gegenseitig ins Wort.