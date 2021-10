Gil Ofarim: Hotel zieht keine Konsequenzen nach Antisemitismus-Vorwurf

Es sorgte auch über die Grenzen Deutschlands hinaus für Wirbel: Rockmusiker Gil Ofarim hatte ein Video veröffentlicht, in dem er beschreibt, Opfer von Antisemitismus in einem Hotel in Leipzig geworden zu sein.

Er sitzt darin auf dem Gehsteig vor dem Hotel und erzählt, dass er im „The Westin Leipzig“ von einem Mitarbeiter antisemitisch beleidigt worden war. Er habe einige Zeit in einer Schlange gewartet, andere seien vor ihm drangekommen.