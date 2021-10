"Pack deinen Stern ein": Rockmusiker Gil Ofarim wird Opfer von Antisemitismus

EU-Kommission kämpf gegen Antisemitismus

Auf bestimmten deutschsprachigen Kanälen bei Twitter, Facebook und Telegram gibt es laut einer Untersuchung der EU-Kommission von Anfang Juni seit Beginn der Coronakrise 13-mal mehr antisemitische Inhalte als vor der Pandemie. Immer wieder kommt es in Europa auch zu körperlicher Gewalt gegen Jüdinnen und Juden.

Im Kampf gegen zunehmenden Antisemitismus in europäischen Ländern setzt die EU-Kommission unterdessen auf eine bessere Zusammenarbeit mit Online-Plattformen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr, soll so die Zahl der Hasskommentare dort deutlich reduziert werden. Zudem soll eine europäische Forschungsstelle geschaffen werden, die sich mit heutigen Formen des Antisemitismus beschäftigt.

Eine entsprechende "Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens" will EU-Kommissions-Vize Margaritis Schinas am Dienstag in Straßburg präsentieren. Demnach sollen alle Formen des Antisemitismus bekämpft, zugleich aber auch jüdisches Leben sowie Forschung, Bildung und Erinnerung an den Holocaust gefördert werden. Unter anderem sollen Synagogen und andere Einrichtungen im öffentlichen Raum besser geschützt werden.