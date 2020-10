Gewichtsverlust mit Keto-Diät: Der Promi-Trend im Check

Die 54-jährige Schauspielerin Halle Berry zeigt sich vorzugsweise im Bikini und knappen Trainingsoutfits auf ihrem Instagram-Account – und hält dabei immer wieder ein Kochbuch mit ketogenen Rezepten vor die Linse. Kourtney Kardashian teilt ihren kohlenhydratfreien Ernährungsplan mit Fans, ebenso wie Topmodel Adriana Lima.

Auch Kino-Beauty Megan Fox erklärte schon mehrmals, dass sie sich ketogen ernährt: Kein Wunder also, dass bei so viel Promi-Einfluss die Keto-Diät die am meisten gesuchte Fastenkur auf Google ist. Mehr als 25 Millionen Mal wurde allein im Jahr 2020 bereits nach dem Abnehmtrend im Netz gesucht.