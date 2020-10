Adele scherzt nach Gewichtsverlust von 45 Kilo: "Konnte nur die Hälfte von mir mitbringen"

Obwohl sich Adele inzwischen halbiert hat - ihre Stimmgewalt hat nicht abgenommen. In der TV-Show, verriet die Sängerin zwar, dass ihr neues Album "noch nicht fertig" sei. Im Rahmen eines Sketches gab sie dennoch ein Ständchen zum Besten und bewies, dass sie ihren Song "Someone Like You" nach wie vor problemlos trällern kann.