Geboren im Jahr 2000: Was wurde aus den Millenniumsbabys?

Florian: "Die Wahl 2016 hat mich politisiert"

Ich habe an einer HTL für Informatik maturiert, dann aber doch einen anderen Weg eingeschlagen: Weil ich so gerne schreibe, studiere ich seit Herbst Politikwissenschaft und Publizistik an der Uni Wien. Danach würde ich gerne in Richtung Storytelling gehen, am liebsten crossmedial. Ich bin viel auf Twitter und Instagram unterwegs, einerseits, um Freunde auf dem Laufenden zu halten, andererseits, um für Themen wie LGBTQ oder Feminismus Awareness zu schaffen oder was zu schreiben, wenn Trump wieder mal Unsinniges twittert. Ich glaube, mein Politisierungsmoment war die Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016. Für mich sind die größten Themen momentan Gleichberechtigung und die Klimakrise. In meiner Familie hat vor mir niemand maturiert, ich bin der Erste, der sich mit solchen Themen befasst und über das Leben philosophiert. Es beschäftigt mich sehr, dass Frauen noch immer nicht die gleichen Chancen wie Männer haben und es immer noch so viele Konservative gibt, die etwas gegen gleichgeschlechtliche Paare haben. Ich bin aber zuversichtlich, dass eine offenere und tolerantere Generation nachkommt.