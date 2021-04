Früher war nicht alles besser: Sagmeister zeigt, wie gut es uns geht

Stefan Sagmeister, 1962 in Bregenz geboren. Er studierte an der Angewandten in Wien – mit einem Stipendium auch in New York. Danach zog es ihn nach Hongkong in die Agentur von Leo Burnett. 1993 gründete er Sagmeister Inc. in New York.

Mit seinen Plattencovers für Lou Reed, Aerosmith oder den Talking Heads wurde der Grammy-Gewinner bekannt. 2012 holte er Jessica Walsh als Firmenpartnerin ins Boot. Zuletzt hat der Bregenzer mit Ausstellungen über Glück und Schönheit gezeigt, dass er längst ein Allround-Künstler ist.

Am 10. April startet die Ausstellung „Beautiful Numbers“ über die Geschichte der Gesellschaft in den vergangenen 200 Jahren in der Thomas Erben Gallery (New York).