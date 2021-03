Freiwillige: Sie eröffnen neue Lebenswelten

Freiwillige, wie Philipp Gritsch, die sich in den neun KURIER-Lernhäusern (siehe Info) engagieren, sind eine wesentliche Stütze des Bildungsprojekts. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass jedes Jahr rund 200 Kinder und Jugendliche Hilfe bei der Arbeit für die Schule bekommen. Bei vielen Freiwilligen gibt nicht zuletzt eine Frage den Ausschlag, sich zu engagieren: Was kann ich zu unserer Gesellschaft beitragen?

So war es auch bei Philipp Gritsch. Er will den Kindern daher auch über den Lernstoff hinaus etwas mitgeben: dass Bildung an sich ein Wert ist, dass man verlässlich sein sollte oder dass es im Leben oft hilft, beharrlich zu sein.

Im KURIER-Lernhaus machen Kinder deutlich mehr als einfach ihre Hausaufgaben. Dazu gehört auch, dass sie über die Freiwilligen neue Lebensrealitäten kennenlernen. Sie erfahren von ihnen zum Beispiel, woran ein Chemiker an der Universität forscht, wie es ist, Wirtschaft zu studieren, oder wie man über viele Jahre ein Unternehmen führt.

Das können die Kinder zum Beispiel im Lernhaus Bruck an der Leitha von Gabriela Kosak erfragen. Bis sie vor drei Jahren in Pension ging, hatte sie ein Blumengeschäft mit Gärtnerei. Seitdem unterstützt sie Volksschulkinder im Lernhaus. „Es ist einfach schön, dort zu arbeiten“, sagt sie. Besonders freut es sie, wenn sie sieht, wie schnell die Kleinen große Fortschritte machen. Kinder entwickeln im Lernhaus auch ihre Persönlichkeit. So etwa der Bub, der ab der zweiten Klasse Volksschule das Lernhaus besuchte: „Er war leise, sehr introvertiert und zurückhaltend“, erzählt Kosak, „aber dann blühte er richtig auf und brachte sich ein. Er ist ein richtig toller Bursche geworden.“