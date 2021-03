Foto-Dienst lässt verstorbene Urahnen wieder lächeln

Manche lieben sie, andere empfinden sie als unheimlich – so beschreibt die Website MyHeritage selbst ihre neueste, ungewöhnliche Funktion, die seit einigen Tagen für Aufsehen in den sozialen Medien sorgt. Normalerweise können Nutzer dort Stammbäume erstellen und Verwandte aufspüren. Ein Service namens „Deep Nostalgia“ lässt nun Tote auferstehen – zumindest für den Bruchteil eines Augenblicks.

Mithilfe einer speziellen Technologie werden die Gesichter der Personen, die auf alten Fotos abgebildet sind, kurz re-animiert: Sie blinzeln, lächeln, drehen den Kopf zur Seite und wirken dabei erstaunlich – lebendig. Auf Twitter findet sich inzwischen eine Vielzahl animierter Porträts, auch von historischen Figuren: So zwinkert einem im Nachrichtendienst etwa ein junger Franz Kafka, Johann Sebastian Bach oder Heinrich VIII. entgegen. Ein bisschen erinnert das an die Harry-Potter-Zauberwelt, wo Personen in Gemälden lachen und sprechen können.