Fizzing: Was es mit dem Dating-Trend auf sich hat – und wie man damit umgeht

Folgendes Szenario: Man lernt jemanden kennen, entwickelt romantisches Interesse, das auf Gegenseitigkeit zu beruhen scheint. Man trifft sich regelmäßig und über einen längeren Zeitraum. Tauscht sich aus, kommt sich näher. Der Sache einen Namen zu geben, scheint zunächst nebensächlich.

Und plötzlich: Funkstille.

Vielleicht hätte sich ein Part – oder gar beide – ein weiteres Treffen, ein klärendes Gespräch gewünscht. Nur macht sich niemand die Mühe, die Kommunikation anzustoßen. Und schließlich verläuft sich die Bekanntschaft im Sand.

Verpuffte Gefühle

Was verdächtig nach Ghosting klingt – hierbei verschwindet die Person, die man gedatet hat, von einem Tag auf den anderen ohne Vorwarnung oder Erklärung – hat einen eigenen Namen: Fizzing, abgeleitet vom englischen Wort "to fizz" für "entweichen" oder auch von "to fizzle out" für "zu nichts führen" oder "verpuffen".

In der US-Ausgabe des Magazins Men's Health wurde das neue Dating-Phänomen erstmals beschrieben. " Fizzing ist nicht dasselbe wie Ghosting, bei dem sich eine Partei mit der Frage quälen muss, was er oder sie falsch gemacht hat. Fizzing ist, wenn man sich ein paar Monate lang mit jemandem verabredet und die Dinge ohne ein förmliches Trennungsgespräch enden", steht da geschrieben.