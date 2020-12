Fit durch den Advent: „Speckröllchen“ mit Side Planks bekämpfen

Der Kopf hängt nicht nach unten, sondern bildet eine Verlängerung der Wirbelsäule. Wichtig: Die Spannung im ganzen Körper aufrecht erhalten. Bleiben Sie so lange wie möglich in dieser Position, senken Sie abschließend das Becken langsam ab und wiederholen Sie das Ganze auf der anderen Seite. Die Übung sollte in der Taille spürbar sein – ist sie zu schwer, kann das untere Knie auch abgelegt werden.

