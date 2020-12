Fit durch den Advent: Der schnellste Weg zu straffen Oberschenkeln

Nein, „Ausfallschritte“ heißen nicht deshalb so, weil man sie im Training ausfallen lassen kann. Das sollte man schon allein deshalb nicht, weil dabei besonders viele große Muskelgruppen beansprucht werden, vor allem der große Gesäßmuskel und der hintere Oberschenkel, und der Rumpf stabilisiert wird. Weil „Ausfallschritt“ aber ohnehin wenig sexy klingt, hat sich in der Fitnesswelt mittlerweile die englische Bezeichnung „Lunges“ etabliert, was grob mit „Satz nach vorne“ übersetzt werden kann.