Fit durch den Advent: Immer schön in der Balance bleiben

Manchmal fällt es schwer, im Alltag standhaft zu bleiben und nicht aus der Balance zu geraten. Profitänzerin und schauTV-Moderatorin Conny Kreuter zeigt eine Übung für alle, die gleichzeitig Koordination und Gleichgewicht trainieren wollen. Sie fällt in die Kategorie „nicht so einfach, wie es aussieht“: Stellen Sie sich gerade hin und nehmen Sie den linken Fuß hinter dem Gesäß in die linke Hand. Der rechte Arm ist parallel zum Boden ausgestreckt.