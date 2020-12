Fit durch den Advent: "Facepalm" gegen Nackenschmerzen

Kräftigung. Leiden Sie auch an einem „Tech-Neck“? So werden Spannungskopfschmerzen bezeichnet, die durch Fehlhaltungen bei der Computerarbeit entstehen. 64 Prozent der Arbeitnehmer klagten laut Studie eines Büromöbelherstellers 2020 über gesundheitliche Probleme im Homeoffice, die meisten über Rückenschmerzen sowie Muskelschmerzen im Nacken- oder Schulterbereich. Um diesen vorzubeugen, sollte man, so oft es geht, aufstehen, sich bewegen und den Nacken dehnen.