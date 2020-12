Fit durch den Advent: Fettverbrenner Hampelmann

Wenn schauTV-Moderatorin und Profitänzerin Conny Kreuter Kindergruppen unterrichtet, ist der Hampelmann eine beliebte Übung zum Aufwärmen. Doch die „Jumping Jacks“ sollten nicht unterschätzt werden, treiben sie den Puls doch ziemlich in die Höhe und verbrennen nach 100 Wiederholungen ca. drei Vanillekipferln. Sprungbewegungen kräftigen Beine und Po, auch Schultern und Arme werden aktiviert. Stellen Sie sich aufrecht hin, Arme am Körper, die Handflächen zeigen nach außen. Beim Springen die Beine spreizen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. In Wohnhäusern sollten Hampelmänner außerhalb der Ruhezeiten ausgeführt werden.