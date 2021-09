Drei Hunde, drei Geschichten: Wie Herrchen und Frauchen auf den Hund kommen

Toffee konnte etwa nicht an der Leine gehen, hatte Panik in der Stadt, da sie mit den vielen Reizen nicht umgehen konnte. „Sie hatte von Anfang an ihre Schwierigkeiten, da sie schlecht sozialisiert war. Zuerst konnte ich nur mit Beißkorb mit ihr raus, weil sie aus Angst auf andere Hunde losgegangen ist.“ Hinzu kamen gesundheitliche Probleme, zunächst ein starker Juckreiz. Die Tierärztin vermutete Pollen- und Lebensmittelallergien – die Vorbesitzerin hatte Allergien verneint. Bis heute braucht sie etwa dreimal im Jahr eine Spritze gegen den Juckreiz, die rund 100 Euro kostet. Später kam ein Rückenmarksinfarkt hinzu, nach dem ein MRT für die Diagnose sowie eine Physiotherapie am Unterwasserlaufband notwendig waren.

Einmal wäre sie fast erstickt – wahrscheinlich wegen einem Bienenstich – und musste intubiert werden, einmal hatte sie eine Hornhautverletzung. „Mir war klar, dass ein Hund Tierarztkosten verursacht, aber ich dachte, das kommt erst im Alter. Toffee ist meine Spardose, ich denke nicht darüber nach, ich zahle es.“

Ihre gesundheitlichen Probleme sind – außer möglicherweise die Allergien – nicht rassebedingt, sondern Zufall. Continental Bulldogs sind eine Rückzüchtung der Old English Bulldogg. „Ich kannte die Rasse zuvor nicht. Dank der Rückzüchtung ist Toffee für eine Bulldogge aber sehr sportlich. Sie ist vom Charakter einzigartig, sehr kinderlieb, menschenbezogen, sehr feinfühlig und kuschelbedürftig, aber auch stur und wissbegierig.“

Da Toffee auch nach Trainings nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren konnte, legte sich Gschmeidler ein Auto zu. „Ich habe damals zentral gewohnt und wollte in den Wienerwald fahren können. Später bin ich an den Stadtrand in eine Gartenwohnung gezogen, nicht nur wegen des Hundes, aber auch.“

Gschmeidler hat viel mit Toffee gearbeitet, auch mit Hundetrainern, um das Ziehen an der Leine und den Umgang mit anderen Hunden in den Griff zu bekommen. Daneben machte sie Hundekurse. Ihren Job reduzierte sie auf 35 Stunden, damit Toffee nicht so lange alleine ist. „Mein Leben hat sich wirklich sehr stark verändert, mehr als ich dachte.“

Ob sie noch einmal einen Hund zu sich nehmen würde, weiß sie nicht, auch wenn sie die heute siebenjährige Toffee nicht missen möchte. „Mein Tag dreht sich um den Hund. Es ist ein Stück Freiheit, das ich abgebe, aber ich gewinne wunderschöne Momente dazu.“