Diese Dating-Plattform vernetzt Corona-Skeptiker

Der Publizist befand die Maßnahmen von Anfang an für überzogen, wie der Guardian in seiner Online-Ausgabe berichtet: "Die meisten Menschen übertreiben extrem, wenn es um das Risiko des Coronavirus geht." Sein Flirt-Forum richte sich an Singles, "die sich vernünftig über das Risiko informieren, realisieren, wie gering es ist und andere wissenschaftlich gebildete Menschen kennenlernen möchten, die nicht in ein 'psychotisches Delirium' verfallen sind".

OkStupid

Seit ihrer Bekanntgabe wurde die Seite im Netz mit viel Spott und Häme bedacht: Schnell war man sich einig, dass "OkStupid" (in Anlehnung an die populäre App OkCupid) oder "Lovesick" (etwa: liebeskrank) geeignetere Namen für die Dating-Plattform wären.