Die Kunst, einen anderen Menschen (erotisch) zu berühren

Im weitesten Sinne beschäftigt sich damit „KISS“, ein Ausstellungsprojekt der Kunsthalle Wien – mit diversen Aktionen rund ums Küssen in Zeiten des Abstandhaltens. Dabei setzen sich Künstlerinnen und Künstler noch bis Ende September mit dem Thema Nähe und Distanz aktionistisch auseinander. Etwa Thomas Geiger, der Menschen auf der Straße einlud, ihn durch eine Glasscheibe zu küssen. Reizvoll oder doch eher traurig?

Mich erinnert das an die Geschichte einer Freundin, die ihre neue Flamme (aus der eine große Liebe wurde) vor vielen, vielen Jahren zum Flughafen brachte, weil der Mann für acht Wochen nach Paris musste. Der ärgste Airport-Moment nach einer durchvögelten Nacht war jener, als sie und er die Handflächen – getrennt durch eine Glasscheibe – aufeinanderlegten, um einander ein letztes Mal zu „spüren“, als symbolischer Akt. Dann fuhr sie heim und roch an seinem Bettlaken – der Duft erinnerte sie an seine gierigen, innigen, starken Berührungen der letzten Nächte – und an seine Hände. Bis heute sagt sie: „Auf gewisse Weise habe ich mich auch in seine Hände verliebt, wie sie auf mich reagierten und genau das taten, wonach ich mich sehnte.“ Der Mann hatte es offenbar drauf und die Landkarte ihrer Sehnsüchte lesen können. Er fand nicht nur ihre magischen Lust-Orte, er wusste auch damit umzugehen.