Der Weg nach Hause führt über den Atlantik

Spartanische Ernährung

Oliver Kobale musste sich also eine neue Crew zusammensuchen, was zunächst schier unmöglich schien, da alle Häfen in der Karibik geschlossen waren. Selbst das Herumfahren auf den Inseln wurde zum Problem. Die Sisi lag in St. Maartens in der Simpson Bay auf niederländischer Seite. Kobale und Montoya wohnten in einem Appartement auf der französischen Seite der Insel. Also zogen sie auf ihr Boot und ernährten sich spartanisch.

In Kärnten sitzt Julian Kircher, der Leiter des Segelprojekts TAORP, das beim härtesten Offshore-Segelrennen, dem Ocean Race an den Start gehen will: „Die Krise hat uns einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Viele Sponsoren können nicht mehr zahlen, doch das ist jetzt alles noch Nebensache. Wichtig ist, dass die Crew gesund in Holland ankommt.“ Gemeinsam mit Stephany Sigott hat Kircher in der Karibik über Wochen nach Seglern gesucht „Wir haben gewusst, dass ein paar gute Leute in der Karibik sind. Und so haben wir wie wild herumtelefoniert. Aber einige wollten nicht weg oder konnten ihre Boote nicht im Stich lassen“, sagt Stephany Sigott.

Am Ende fand sich dann doch eine Crew: Marc van Dongen, Nikki Eijtjes und Matthew John Brokaar aus den Niederlanden wurden in St. Maartens an Bord genommen. Die beiden Österreicher Lisa Mailänder, 26, aus Grödig und David Höllinger, 32, aus Gmunden schlugen sich von St. Vincent zur Sisi durch. August Luure aus Estland wurde von der Sisi in Antigua abgeholt. „Dafür haben wir eine Sondergenehmigung erhalten. Die Sisi durfte nicht in Antigua anlegen. Aber ein Motorboot brachte den erfahrenen Segler an Bord“, sagt die Kärntnerin Stephany Sigott. Am 18. April setzte Kapitän Oliver Kobale die Segel. Die Überfahrt war „anspruchsvoll“.