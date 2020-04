Der Sport wirkte auch nach dem Mord an ihrer Schwester

Dankbar und stolz

Den Verlust ihrer geliebten Schwester, zu der sie eine sehr enge Beziehung pflegte, hat Kathrin Biber monatelang nur schwer verkraften können. Heute steht sie wieder mit beiden Beinen im Leben. Vermächtnis steht nicht nur auf dem Buchcover: „ Larissa spielt weiterhin eine Mega-Rolle in meinem Leben. Ohne sie hätte ich das alles, was ich heute bin und was ich tue, niemals geschafft.“

Nicht nur in ihrem Beruf könne sie besser mit ihren Gefühlen umgehen: „Ich bin heute mutiger, kann meinen eigenen Weg gehen und mich für mich selbst einsetzen.“

Larissa sei mehr die Lebenslustige gewesen, die an das Gute geglaubt und keine Angst vor der Zukunft gehabt hat, sie selbst war mehr die Zweiflerin. Daher ist es für sie so gut wie fix, dass ihre Schwester heute stolz auf sie wäre: „Sie hat mich bis zu ihrem Tod immer ermutigt, mich mit Menschen draußen in der Natur zu bewegen und auch ein Buch zu schreiben.“