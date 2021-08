Charakterstudie: Diese Beziehungsform kommt am besten durch die Krise

4,3 Millionen Menschen

in Österreich leben in einer Beziehung unter einem Dach, und zwar in 1,75 Millionen sogenannten Ehepaar- und 421.000 Lebensgemeinschafts-Haushalten. Hinzu kommen noch Paare, die in einer Beziehung sind, aber nicht im gleichen Haushalt leben.

27,6 Prozent der Menschen

in Österreichs Privathaushalten leben zu zweit, 19,9 Prozent zu dritt, 20,5 Prozent zu viert und 9,9 Prozent zu fünft.

39.662 Ehen

wurden im ersten Pandemie-Jahr 2020 geschlossen. Das waren um 6.372 bzw. 13,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor.