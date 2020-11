Britisches Paar heißt nach Trauung nun White-Christmas

Ein junges britisches Paar heißt nach der Hochzeit nun offiziell White-Christmas. Die Studentin Tilly Christmas und Keiran White, der in einem Supermarkt arbeitet, hatten am Dienstag - kurz vor dem Teil-Lockdown in England - in Bath geheiratet. Die beiden kennen einander seit dem zwölften Lebensjahr. Das Onlineportal Daily Mail zeigte

"Er hat sich wirklich Hals über Kopf in mich verliebt", zitierte der Nachrichtensender Sky News am Donnerstag die Studentin. Es habe einige Zeit gedauert, bis sie gemerkt hätten, dass ihre Nachnamen zusammengesetzt White-Christmas (also Weiße Weihnachten) bedeuteten.