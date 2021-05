Schattenseiten

Eine, die erzählt, wie hart der Druck und unschön die Arbeit als Fitnessbloggerin aber tatsächlich sein kann, ist Sophia Thiel. Mit ihren Statements bekommt die inszenierte Welt der Workout-Stars Risse.

Ein Jahr lang hat sie pausiert, jetzt hat Thiel ihren 1,2 Millionen Followern erzählt, dass sie unter einer Essstörung litt. Heimlich hat sie im Auto Dinge in sich hineingestopft, die sie zuvor in einem Supermarkt für ihre Fress-Brech-Attacken gekauft hat. In ihrem Buch „Come Back Stronger“ beschreibt sie nun ihre Krankheit und ihre dunklen Tage – an denen sie auf Instagram dennoch ein scheinbar perfektes Leben inszenierte.