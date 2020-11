"Bilder brennen sich ein": Wie der Terror Kinder belastet

"Ich habe meinem Kind gesagt, was bei dem Anschlag passiert ist, und es hat Unmengen an Detailfragen gestellt. Mein größeres Kind wirkte, als sei es gar nicht erschüttert", berichtete eine Mutter dem KURIER und sprach damit aus, was viele Eltern beschäftigt: "Wie behandeln wir Kinder und Jugendliche richtig in dieser Krise?"

Die dramatischen Ereignisse vom Montag wirken sehr unterschiedlich nach, weiß Birgit Satke von der Hotline "Rat auf Draht": "Bei uns kommen die Anfragen per Telefon und sehr viel über die sozialen Medien herein. Jugendliche, die über den Terror reden wollen, die weiterhin Angst haben. Und natürlich Eltern, die die Ereignisse mit ihren Kindern aufarbeiten wollen, damit sie ihnen nicht nachhängen."