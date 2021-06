Begrüßung: Ist es zu früh für Umarmungen?

Dank sinkender Infektionszahlen und 3-G-Regel in Lokalen sieht man derzeit wieder mehr Menschen in freier Wildbahn, die einander zaghaft in die Arme fallen oder – in selteneren Fällen – die Hand schütteln. Vor allem Jüngere grüßen einander zunehmend mit kurzem „Hug“ wie in den USA, Handschlag oder Bussi-Bussi vermissen viele nicht. In die Freude und Erleichterung ob der epidemiologischen Entspannung mischt sich auch viel Unsicherheit: Nicht jeder fühlt sich nach 14 Monaten Dauerdistanz wohl bei dem Gedanken, haushaltsfremden Personen wieder nahe zu kommen. Das führt mitunter zu verwirrenden Situationen – Umarmungen werden verwehrt, eine ausgestreckte Hand trifft auf einen Ellenbogen – oder Diskussionen über den Status quo der Begrüßungsetikette.