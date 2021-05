Summer of Love, Wirtschaftsboom: Was uns nach der Pandemie erwartet

Nicht nur die Liebe könnte nun vor einem Post-Pandemie-Boom stehen. Während Covid-19 in ärmeren Ländern wütet, rechnen Ökonomen in der reichen Welt mit einem satten Wachstum. The Economist hat die BIP-Daten der G7-Länder – sie reichen bis ins Jahr 1820 zurück – analysiert und herausgefunden, dass es eine derart synchrone Beschleunigung selten gab. Jedenfalls nicht mehr seit dem Nachkriegsboom in den 1950ern. Die Situation ist so ungewöhnlich, dass Ökonomen zurückblicken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was zu erwarten ist.