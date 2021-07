Aus diesem Grund fliegen Bierdeckel nicht geradeaus

Eine Art Kreisel

Und dann beginnt er, sich zu drehen und wird zu einer Art Kreisel: "Meist wird ein Bierdeckel beim Wurf in Drehung versetzt, ähnlich wie ein Frisbee", erklärt Christoph Schürmann vom Argelander-Institut für Astronomie der Uni Bonn.

Was das Forscherteam noch herausfand: Am weitesten fliegen Bierdeckel, wenn sie sich sehr rasch drehen. Nach ihrer Studie haben die Physiker auch einen Tipp für Bierdeckelwerfer: "Wer wirklich weit und genau werfen möchte, der sollte, die Deckel direkt senkrecht aufrichten und in Rückwärtsdrehung versetzen."