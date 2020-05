Artenreichtum: Ein Naturgarten muss auch unordentlich sein

Das stimmt. Ich versuche gerade einer wunderschönen Holzbiene bei mir einen Nistplatz anzubieten. Haben Sie einen Tipp?

Haha. Das ist eher schwierig, diese Wildbiene baut bis zu 40 Zentimeter lange Brutröhren in Totholz. Aber sie liebt als Nahrungspflanze Muskatellersalbei. Die Pflanzenauswahl ist wichtig, wenn man insektenfreundlich sein will. Sie müssen biologisch sein. Laut Studien findet man auf bis zu 90 Prozent der Pflanzen im Baumarkt Insektengifte. Damit zieht man dann die Bienen an und vergiftet sie gleich. Bei der Auswahl sind heimische Pflanzen gut, viele Insekten haben sich koevolutionär mit einer Futterpflanze entwickelt. Die Raupe vom Apollofalter frisst zum Beispiel nur an der weißen Fetthenne. Jene vom Zitronenfalter nur von zwei Gehölzen. Gut sind auch alle sogenannten Bauerngartenblumen, also blühende genutzte Pflanzen, von Lavendel über Ysop bis zur Ringelblume.

Kann man Artenvielfalt auch durch den Umgang mit den Pflanzen fördern?