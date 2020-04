Antikörper-Tests: Noch zu früh für flächendeckenden Einsatz

Der PCR-Test ist eine Methode, die das genetische Material des Virus nachweist und aufwendig ist. Sie wurde deshalb zuerst hauptsächlich in Krankenhäusern angeboten. Da die Kapazität nicht ausreichte, haben sich drei niedergelassene Labors bereit erklärt, die öffentliche Hand in der Diagnostik zu unterstützen: ein Labor in Salzburg sowie „Ihr Labor“ und labors.at in Wien. Die Befunde werden innerhalb von 24 Stunden geliefert, positive Befunde müssen an das EMS (das Epidemiologische Meldesystem) gemeldet werden. PCR ist keine Kassenleistung und muss privat bezahlt werden – zwischen 105 und 120 Euro. Und, sagt die Ärztin: "Der PCR-Test nur eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn Sie eine Person, die mit einer positivgetesteten Person in Kontakt war, negativ testen, heißt das nur, dass das Virus im Moment (noch) nicht nachweisbar ist. Sie müssen die Person wiederholt testen um sichergehen zu können, dass diese nicht angesteckt wurde."