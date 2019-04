Kulinarischer Gipfel: Zu Besuch am Pogusch

Der Wirt hat das Multitasking nicht verlernt, hantiert mit Tablet, Füllfeder und Schreibblock und führt eindrucksvoll vor, dass ihm die Ideen nie ausgehen. Hinterm Wirtshaus ließ er vier Häuser für Gäste bauen, „Vogelhäuser“, wie er die schmucken Chalets nennt. Zur Auswahl stehen die Versionen „Specht“, „Uhu“, „Kuckuck“ oder „Gimpel“. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass die Luxushütten mit viel Holz, Glas, Sonnenterrasse und Feuerstelle auf Monate hinaus reserviert sind.

„Sogar Einheimische buchen ein ,Vogelhaus’“, erzählt er. „Frag i: Was machst’n du da?’ Sagt er: ,Meine Frau wollte unbedingt.’“

So regional die Küche am Pogusch ist, so international ist der Geschmack des Majordomus orientiert. Es ist erst ein paar Jahre her, dass er im Winter in Vietnam urlaubte und gar nicht mehr von den Töpfen der asiatischen Garküche zu trennen war. Von vielem, was kreuchte und fleuchte wurde genascht, besonders von Insekten.

Zu den Stammgästen zählen von weitgereisten Bundespräsidenten, Unternehmern, Künstlern und Lebenskünstlern abwärts natürlich auch viele Grazer, noch mehr Steirer sowie die Bauern aus der Nachbarschaft. Mit diesen gemeinsam hat der gute Mann von der steirischen Alm den zehn Kilometer langen Wanderweg Bründlweg angelegt – um den regionalen Tourismus anzukurbeln.

Einmal Innovator, immer Innovator



Wenn Gäste nach einem Mineralwasser fragen, tischt er das hauseigene Quellwasser „Alm Champagner“ auf. Suchen sie eine Klimaanlage, schwärmt er von den unschlagbaren Vorteilen natürlichen Waldklimas. „Wenn es in Graz 32 Grad Celsius hat, freuen wir uns über 25 Grad.“

Aber seine beste Idee, so Heinz Reitbauer zum Abschied, sei ihm schon in seiner Anfangszeit im Eckhaus Steirereck in Wien gekommen. „Am Freitag verhängten wir Rauchverbot, da wir im ganzen Lokal den Germ ,zum Gehen’ aufgebreitet haben. Rauchverbot war so eine Sensation, dass das Fernsehen gekommen ist. Und dann noch mehr Gäste.“ Der Rest ist Geschichte