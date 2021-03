"Killing me Soufflé": Küchenrezepte für Rock 'n' Roller

Bis das Kochbuch der Veggie-Pionierin Linda McCartney herauskommt, muss man sich noch etwas gedulden. Die mehr als 90 vegetarischen Rezepte sind unter dem Titel "Linda McCartney's Family Kitchen" ab 24. Juni erhältlich.

Gut, dass Musik-begeisterte Esser bis dahin nicht darben müssen. Denn diesbezüglich ist Ware genug auf dem Markt, noch dazu ohne Ablaufdatum.

"Killing me Soufflé'" (Hädecke Verlag) etwa. Der Untertitel dieses so originellen wie kreativ gestalteten Kochbuches lautet: "90 rockende Rezepte. Ein Küchenmix aus Rock 'n' Roll, Pop und Hip-Hop." Frei nach dem Motto "Wok this way auf dem Stairway to oven" hat der Brite Lachlan Hayman Rezepte zusammengetragen, die Song für Song - oder Band für Band - kulinarische Anspielungen bergen. "Fleetwood Macaroni" zum Beispiel. "Salmon & Garfunkel". Oder "Caprese in Live".

Letzteres Rezept ist eine Verballhornung des Beyoncé-Hits "Crazy in Love".