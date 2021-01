Kremser Kochbuch mit Rezepten gegen Verschwendung

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Schluck Wein in der Flasche vom Vortag, eine angeschnittene Wurst oder hartes Brot. Immer wieder bleiben Essensreste über und nicht jeder ist so kreativ und weiß ein Rezept, das passt. Hier will der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems Abhilfe schaffen.

Im sogenannten „Koch.Kunst.Buch“ finden sich zahlreiche Rezepte, gegliedert nach Jahreszeiten.

Zudem gibt es Tipps zum Einkauf, der Lagerung und der Haltbarmachung von Lebensmitteln. Künstlerisch gestaltet wurde das Buch von Alexander Bisenz.