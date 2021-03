Kann Taylor Swift die Grammys retten?

Während der ersten Corona-Welle nützte sie die Zeit und produzierte „Folklore“, das erste von zwei Überraschungsalben, ein Kammermusik-Stück aus der Isolation für die Generation Z: statt zuckerlbunt im Funkenregen zu stehen, spaziert sie dabei mit verträumtem Blick durch den Wald. Cottagecore verquickt mit Erinnerungen ans Kindsein und Teenager-Liebe, Folk-Pop pur. Ihr bestes Album? Wahrscheinlich.

Sechsmal ist Swift damit für den Grammy nominiert (Beyoncé neunmal), darunter für das begehrte „Beste Album“, und mit „Cardigan“ als „Song des Jahres“. Doch der Preis steckt, wie Preise im Unterhaltungsbereich generell, in der Krise.

Grammys in der Krise

Und das nicht nur wegen Corona. Wie die Oscars steht die wichtigste Musikauszeichnung der Welt wegen ihrer Nominierungspolitik unter Dauerfeuer: „Die Grammys bleiben korrupt“, forderte der heuer übergangene The Weeknd Transparenz. Und Popsängerin Halsey stellte frustriert fest: „Es geht oft darum, die richtigen Leute zu kennen.“ Bei den Preisträgern mangelt es an Vielfalt, was Geschlecht und ethnische Herkunft betrifft, was wohl an der Akademie-Struktur liegt.

2018 ging der Präsident, nachdem er Frauen riet, sich mehr ins Zeug zu legen, wenn sie reüssieren wollten. Deborah Dugan sollte für Diversität sorgen, wurde jedoch wegen Mobbing gefeuert. Sie wiederum wirft der Akademie vor, diese habe Vergewaltigungsvorwürfe vertuscht, zudem gäbe es Absprachen bei den Nominierungen. Gewinnt Taylor Swift heuer, wäre sie die erste Frau, die dreimal das „Album des Jahres“ gewinnt. Das gelang bisher nur Paul Simon, Stevie Wonder und Frank Sinatra – und könnte alles überstrahlen. Wenn das mal Kanye West hört.

DIE AUFREGER BEI DEN GRAMMYS

1989: Will Smith und DJ Jazzy Jeff verweigern den Best Rap Performance-Preis, weil die neue Kategorie nicht im TV übertragen wird.

1990: Milli Vanilli („Girl You Know It's True“) wird der Grammy aberkannt, weil sie ihre Hits Playback sangen.

1998: Ein obenrum freier Performance-Künstler stört wild tanzend Bob Dylans Auftritt, ein Protest gegen den Kommerz in der Kunst.

2000: J. Lo’s legendärer Auftritt im Versace-Kleid mit Ausschnitt bis zum Nabel. Inspirierte Google zur Bildersuche.

2001: Wegen homophober Texte gibt es Protest gegen Eminems Auftritt. Der daraufhin mit Elton John singt. Umarmung inklusive.

2004: Justin Timberlake hält eine peinliche Rede, um sich für den „Nipplegate“-Vorfall mit Janet Jackson zu entschuldigen.

2009: Rihanna bleibt unerwartet den Grammys fern. Grund: Ihr Partner Chris Brown hatte sie in der Nacht zuvor brutal geschlagen.

2011: Lady Gaga erscheint in einem Kunststoff-Kokon, getragen von Halbnackten. Erst auf der Bühne entschlüpft sie dem Ei.

2012: Whitney Houston stirbt am Vorabend der Gala in der Badewanne. Ursache: eine Herzerkrankung infolge Drogenmissbrauchs.

2013: Beck gewinnt für das Album des Jahres. Kanye West stürmt die Bühne und besteht auf Beyoncé als würdigere Siegerin.