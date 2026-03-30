Tödliche Gefahr für Kaninchen: So schützen Sie Ihr Haustier

Im Sommer 2025 war es nicht zu übersehen. Im Großraum Wien starben Hunderte Feldhasen und Wildkaninchen an Myxomatose. Ein neuer Virenstamm traf auch die großen Langohren schwer, die sich üblicherweise nur selten bzw. leicht mit der Kaninchenpest infizieren. Hauskaninchen dagegen sind immer anfällig für die Krankheit. „Myxomatose ist für Kaninchen in menschlicher Obhut hoch ansteckend und verläuft meist tödlich“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, wie die Vierbeiner am ehesten geschützt werden können und was Patienten hilft.

„Das Virus wird in erster Linie durch Stechmücken übertragen“, sagt Reitl. Doch auch eine Ansteckung von Tier zu Tier über Sekrete oder durch kontaminiertes Futter ist möglich. Nicht zuletzt können Erreger durch Gegenstände oder auf der Kleidung eingeschleppt werden. Myxomatose-Virus ist hoch ansteckend Erkrankt ein Kaninchen, breitet sich das Virus oft in der ganzen Gruppe aus, bevor die ersten Symptome auftreten und Myxomatose diagnostiziert ist. „Sind die Augen gerötet, vermuten manche Halter zunächst eine Bindehautentzündung“, weiß die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Meist kommen noch weitere Leiden dazu. Die Augenlider schwellen an, genauso wie Nase, Lippe und Ohren oder der Genitalbereich (Myxome). Darüber hinaus kann eitriger Ausfluss den Patienten zu schaffen machen. Fressunlust ist bei Kaninchen immer gefährlich. Stellen die Vierbeiner die Nahrungsaufnahme ein, gerät die gesamte Verdauung ins Stocken. Der Stopfmagen verursacht Fehlgärungen, schmerzhafte Aufgasungen und führt bereits nach etwa zwölf Stunden zum Tod durch Kreislaufversagen.