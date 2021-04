Sehr lange aber wird Maezawa-san sich nicht am Herumcruisen in seinem gepimpten Phantom erfreuen können. Denn das nächste Ziel des schrulligen Milliardärs befindet sich außerhalb jedes Straßennetzes: der Mond. Im Jahr 2023 möchte er in einer einwöchigen Expedition mit einem Raumschiff von Elon Musks SpaceX zum Mond zu fliegen.

Für dieses so genannte "dearMoon"-Projekt sucht er noch acht Passagiere. Die Tickets sind bereits bezahlt. Die Reise wird vollständig von Yusaku Maezawa finanziert, der diese Aktion auch als Kunstaktion versteht.

SpaceX-Chefingenieur Elon Musk dazu: "Das wirklich Bedeutende an der dearMoon-Mission ist, dass es der erste private Raumflug mit Menschen außerhalb der Erdumlaufbahn sein wird. Ich weiß, dass Maezawa auch Plätze auf dem Schiff für Künstler und andere zur Verfügung stellt, er möchte also, dass dies etwas ist, das für die ganze Welt spannend und inspirierend ist."