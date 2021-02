James Dean: Der ewige Rebell wäre heute 90 Jahre alt

Ein Leben auf der Überholspur. Aus einer Kleinstadt im Landeier-Bundesstaat Indiana praktisch direkt auf den Hollywood-Olymp. James Dean hatte es eilig. Fast so, als wüsste er, dass ihm nicht viel Zeit bliebe. Dabei war eigentlich ALLES, was er tat, außergewöhnlich: Vorzugsschüler mit herausragender Mathe-Begabung, bester Baseball-Spieler seines Jahrgangs, gefeierter Basketball-Held seiner Schule, Jus-Studium mit Links, ohne Probleme auf der renommierten University of Southern California in L.A. angenommen, wo er etwas überraschend von Rechtswissenschaften zu Schauspiel wechselte.

Und natürlich war er einer der jüngsten Schauspieler, die am berühmten New Yorker "Actors Studio" bei Schauspiellehrer Lee Strasberg angenommen wurden. Schon berühmt, gewann er mit 23 auch das allererste Autorennen, an dem er teilnahm ...