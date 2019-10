Instagram-Orte: Wo kein Verbot greift, wehrt man sich mit Raffinesse

Die Geschichte der Farm einer Familie in Ontario geht so. Nachdem eine Insta-Star mit 1,3 Mio. Followern Pics mitten in deren Sonnenblumenfeld veröffentlichte, machten sich Menschen in über 7.000 Fahrzeugen auf den Weg – was der Infrastruktur nicht bekam. Ein Fotoverbot für das heurige Jahr wurde verhängt.