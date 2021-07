Totales Chaos herrscht bei der gebürtigen Oberösterreicherin zwar nicht, aber lebendig darf es ruhig zugehen. Ein Stilmix ist ausdrücklich erwünscht, und zwar in allen ihren drei Wirkungsstätten: New York, Wien und Jennersdorf.

Die Möbel für ihre Wohnung in New York hat sie in den Neunzigerjahren ausschließlich auf Flohmärkten zusammengesucht. Darunter auch ein runder Tisch von Knoll, der sie bis heute begeistert – und viele Lampen. Denn gutes Licht ist schon berufsbedingt ein Faible von Semotan.

Neunzigerjahre in NYC

Ihre 140 Quadratmeter große Mietwohnung im Big Apple hat die Künstlerin allerdings im Vorjahr aufgegeben. „Als noch nicht klar war, ob Trump wieder Präsident wird und wegen Corona“, so Semotan, die einst aus beruflichen Gründen über den großen Teich gezogen war – gemeinsam mit ihrer Clique rund um Designer Helmut Lang und Agent Walter Schupfer.

„Ich war bereits in Europa erfolgreich, aber ich wollte nicht so funktionieren, wie sich das einige vorgestellt haben. Also bin ich gegangen.“

Von Naomi bis Willem

Mit einem dicken Fotobuch in der Tasche hat das Ex-Model eine Zeitschrift und Zeitung nach der anderen abgeklappert und wieder bei Null angefangen – wenn auch mit viel Renommee im Hintergrund. Das Risiko machte sich bezahlt. Semotan fotografierte Stars wie Naomi Campbell bis Willem Dafoe für Hochglanz-Gazetten von Elle und Harper’s Bazaar.

„Es war schwer, aber gut. Das ist nicht immer ein Widerspruch“, analysiert sie im -Gespräch. „Es gab so unglaublich viele Möglichkeiten, selbst im Gegensatz zu London oder Paris. Mehr Zeitschriften, mehr Models, mehr Stylisten.“

In das lebhafte Viertel Chinatown hat sie sich sofort verliebt, wo sie auch ihr Apartment fand, in dem sie stets mehrere Monate im Jahr lebte. „Während der Pandemie gab es aber extrem viel Rassismus gegen Asiaten und das Mietshaus wurde derart vernachlässigt, dass es oft nicht einmal Strom oder Gas gab“, begründet sie ihren Entschluss, die Wohnung aufzugeben. Die Stadt, die niemals schläft, möchte sie aber nach wie vor nicht missen.