Werkschau von Elfie Semotan: Gleichheit für Glamour und G’stätten

Da ist etwa ein Bild, in dem Martin Kippenberger, Allround-Künstler und von 1996 bis zu seinem Tod 1997 Semotans Kurzzeit-Ehemann, einen bunten Issey-Miyake-Anzug trägt, direkt auf den Poster-Abzug eines Stilllebens montiert, das zehn Jahre später entstand und ähnlich bunte Flecken wie der Anzug beinhaltet. Ein Foto der Künstlerin Elke Krystufek in pinker Hose findet ein Echo in einem Tuch mit pinkem Streifen, das Semotan im Wald flattern ließ. Ein innen mit Palmendekor tapezierter Campingwagen in einer burgenländischen Wiese schließt Nähe und Ferne, Glamour und Banalität kurz.