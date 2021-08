Aber man muss nicht unbedingt so weit zurückblicken, um die Bedeutung dieses Hauses für Hollywood zu erkennen. Anjelica Huston schmiss 1992 ihre Hochzeitsparty hier – mit namhaften Gästen wie Mick Jagger, Lauren Bacall, Meryl Streep, Arnold Schwarzenegger und Lauren Hutton.

Bleibe für Bebenopfer

Nach dem Erdbeben von Los Angeles 1994 mieteten sich Kathleen Turner, Warren Beatty und Tommy Lee Jones für Wochen im Bel Air ein. 2003 moderierte Oprah Winfrey eine „Friends“-Reunion mit Jennifer Aniston, Matthew Perry & Co von hier aus. Und als Ben Affleck vor Jahren ein Versteck für „sein“ Kindermädchen suchte, checkte er sie kurzerhand in einem der 1.500-US-Dollar-Zimmer des Bel Air ein. Ein Schnäppchen. Die teuerste Suite, die Presidential, kommt auf 25.000 US-Dollar die Nacht. Privatpool inklusive.

Im Jahr 2008 gab es die drastischste Wendung in der Geschichte der Luxusbleibe. Das Bel Air ging in den Besitz der Dorchester Collection über, einer Hotelkette, die dem Sultanat Brunei gehört. Wenn also wieder einmal Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen in Asien anstehen, kann es sein, dass sich eine Demo vor der Adresse 701 Stone Canyon Road formiert.

Wem das zu heiß ist, kein Problem, zehn Minuten den Sunset Boulevard runter liegt mit dem Beverly Hills Hotel ein verwandtes Vorzeigehaus der Dorchester Collection. Gut, dass man als Gast des Bel Air auch hier alle Annehmlichkeiten genießen kann. In dessen Polo Lounge könnte man dann auf eine alte Bekannte treffen. Lauren Hutton hatte hier ihr legendäres Date mit Richard Gere als „American Gigolo“.

Für beide Häuser gilt jedenfalls, was die Eagles einst in ihrem Welthit „Hotel California“ sangen: „Du kannst jederzeit auschecken, aber seine Magie wird dich nie verlassen.“