Marilyn Monroe und Faye Dunaway residierten hier. Richard Gere hatte seinen Auftritt als "American Gigolo". Und Howard Hughes, einst reichster Mann der Welt, parkte seinen Cadillac gleich zwei Jahre lang vor der Tür.
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel
Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel