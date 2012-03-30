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© The Dorchester Collection

freizeit Reise
03/30/2012

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

Marilyn Monroe und Faye Dunaway residierten hier. Richard Gere hatte seinen Auftritt als "American Gigolo". Und Howard Hughes, einst reichster Mann der Welt, parkte seinen Cadillac gleich zwei Jahre lang vor der Tür.

von Bernhard Praschl

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

© Bild: The Dorchester Collection

Palast in Pink: 100 Jahre Beverly Hills Hotel

| Stand: 03/30/2012, 15:01