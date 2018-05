Rezept: Zupfbrot mit Zucchini-Ricotta

ZUTATEN

für 8 Stücke (4 Personen)



1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 g Zucchini

30 g Pinienkerne

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

250 g Ricotta

3 EL Basilikumpesto (siehe Tipp)

400 g Pizzateig (aus dem Kühlregal)

Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. Zucchini waschen, putzen und ½ cm groß würfeln. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett hellbraun rösten.

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zucchini, Zwiebel und Knoblauch darin bei großer Hitze hellbraun anbraten. Salzen, pfeffern. Aus der Pfanne nehmen und in einer Schüssel mit dem Ricotta mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Backrohr auf 180°C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Teig entrollen, Papier abziehen, Teig auf ca. 28 x 45 cm ausrollen. Mit dem Pesto bestreichen, dabei einen ca. 1 cm breiten Rand freilassen. Die Zucchini-Masse darauf verteilen und glatt streichen. Die Pinienkerne drüberstreuen.

Teig von der schmalen Seite her aufrollen. Teigrolle mit der Naht unten auf das Backblech legen. Die Rolle mit einem scharfen Messer von oben schräg auf einer Seite etwa alle 4 cm tief einschneiden, aber nicht durchschneiden – ein Viertel der Rolle sollte zusammenhängen. Jeden zweiten Teigabschnitt vorsichtig auf die gegenüberliegende Seite der Rolle drehen, sodass ein Ährenmuster entsteht. Im heißen Ofen ca. 45 Minuten backen. Herausnehmen und am besten warm essen.

Aufwand: * | Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: * | Kalorien: ca. 490 kcal/Person



TIPP: Basilikumpesto selber machen –

20 g Pinienkerne rösten und mit 1 Knoblauchzehe, den Blättern von 1 Bund Basilikum und 4 EL Olivenöl pürieren. 20 g geriebenen Parmesan unterrühren, salzen, pfeffern.



Aus dem Buch „Zupfbrote“, GU Verlag, 9,30 €



