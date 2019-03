Rezept: Tortilla mit Gemüse und Blüten

ZUTATEN

für 4 Personen



1 roter Paprika

4-5 Kirschparadeiser

200 g Kürbis

1 rote Zwiebel

1 kleiner Zucchino

Olivenöl

Salz

50 g Parmesan

1 Handvoll Speiseblüten

6 Eier

1 Msp. Cayennepfeffer

Pfeffer

Kräuter nach Belieben

Backrohr auf 200°C vorheizen. Paprika halbieren und vom Gehäuse sowie von den weißen Innenhäuten befreien. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Paprikahälften mit der Hautseite nach oben nebeneinander auflegen und im Ofen rösten, bis die Haut Blasen wirft. Paprika anschließend häuten und in grobe Würfel schneiden.

Währenddessen Paradeiser halbieren, Strunk entfernen. Kürbis schälen, entkernen, in ca. 3 mm dicke Scheiben schneiden. Zwiebel schälen, halbieren, in feine Streifen schneiden. Vom Zucchino die Kappen wegschneiden, Fruchtfleisch ebenfalls in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Eine große, beschichtete Pfanne erhitzen, den Boden mit reichlich Olivenöl bedecken, Kürbis, Zwiebel und Zucchino gute 5 Minuten bei mittlerer Temperatur unter Wenden braten, salzen, überkühlen lassen.

Parmesan fein reiben, Blütenblätter feinnudelig schneiden. Eier in einer großen Schüssel verquirlen, Paradeiser und Paprikawürfel, Parmesan, Blüten und das angebratene Gemüse unterheben, mit Salz, Pfeffer und Cayenne würzen. In der Pfanne erneut Olivenöl erhitzen und die Masse bei hoher Temperatur kurz zum Stocken bringen. Das Backrohr auf 180°C Heißluft umstellen, die Tortilla in der Pfanne 15-20 Minuten fertig backen. Stürzen, mit frischen Blüten und Kräutern bestreuen. Mit einem Pesto nach Belieben servieren.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: * | Kalorien: ca. 410 kcal/Person



TIPP: Warm oder kalt? Die Tortilla schmeckt sowohl als auch ...



Aus dem Buch „Gemüse to go“, Löwenzahn Verlag, 19,90 €